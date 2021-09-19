Kars'ta çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Haberler
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Kars'ta çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Çamyazı köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla yangının söndürülmesi için bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle çabuk yayılan yangına müdahale eden görevliler 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın sonucu 1 hektarlık alanda zarara gördü. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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