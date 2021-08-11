Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu
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Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu

Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Halefoğlu köyünde çıkan hortum, birçok evde hasara neden oldu.

Kars'ın Halefoğlu köyünde çıkan hortum, birçok evde hasara neden oldu.

Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl merkezine bağlı Halefoğlu köyünde çıkan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Çok sayıda evde hasar gördüğü köyde vatandaşlar, hortum anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Evi hasar gören Fevzi Nebioğlu, köyün dışında hortum oluştuğunu belirterek, "Hortum daha sonra köye doğru geldi. Evimiz, ahırımız hasar gördü." diye konuştu.

Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu
Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu
Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu
Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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