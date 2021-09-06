Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi
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Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Ekonomi

Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi Kars'ta etkili olan kuraklık çiftçileri silajlık mısır ekimine başlattı.

Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi

KARS - Kars'ta etkili olan kuraklık çiftçileri silajlık mısır ekimine başlattı. Yaklaşık 20 gün sonra hasadı yapılacak olan silajlık mısırlar, kışın hayvan yemi olarak kullanılacak.

Kars'ta bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ot ve tahıldan beklenen verimi alamayan çiftçiler, alternatif olarak silajlık mısıra yöneldi. Susuz'a bağlı Porsuklu köyünde yaşayan çiftçiler kuraklığın vurduğu tarlalara yemlik mısır silajı ekti.

Susuz Çayı'na koydukları motorlarla mısırlarını sulayan çiftçiler, mısır sılajı hasadını 20 gün sonra yapacaklarını belirttiler.

Kuraklıktan dolayı yemlik mısır silajı ektiklerini ifade eden Güven Şalbudak, "Hayvancılıkla uğraşıyorum, BU yıl kuraklıktan dolayı tarlarımız olmadı. Bizde mecburen mısırlık silaj ektik. Kuraklık bizi de etkiledi. Mısırımızı da etkiledi. 2 su vermemiz gerekirken, 10 su verdik. Günlük bin lira mazot yakıyoruz. Bu bizim 2'inci ürünümüz, bunun yaklaşık 20 günü var. Bunu hayvan yemi olarak kullanıyoruz. silajlık, tanelik bizim burada yetişmiyor. Hava şartları kısıtlı olduğu için tane tutmuyor. Hayvan yemi olarak bunları kullanacağız" dedi.

Kuraklığın vurduğu Kars'ta alternatif hayvan yemi olarak yemlik mısır silajı ekimi çapan çiftçiler, yaklaşık 20 gün sonra hasat yapacak.

Susuz Çayı'na koydukları su motorları vasıtasıyla mısırlarını sulayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yiyeceğini mısır silajıyla karşılayacak.

Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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