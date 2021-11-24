Kars'ta çiçekçiler öğretmenler için hazırlanıyor

FIRAT, MALATYA (İHA) - Kars'ta çiçekçiler, Öğretmenler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor. Öğretmenler Günü'nde saksı çiçeklerinin yanı sıra teraryumlar ilgi görüyor.

Kars'ta uzun yıllardan beri çiçekçilik yapan Yasemen Çiçekçilik sahibi Tacriye Yolaçan, günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayarak, yarın kutlanacak Öğretmenler Günü öncesinde çiçekleri öğretmenler için hazırlıyor.

Öğretmenler Günü'nde saksı çiçekleri ya da teraryum tercih ediliyor. Çiçekçi Tacriye Yolaçan, çiçekçilerde yoğunluk yaşandığını belirtti.

Kars'ta annesi Tacire Yolaçan ile birlikte çiçekçilik yapan Fırat Yolaçan, "Buketlerimiz var, aranjmanlarımız var. Saksı çiçeklerimiz mevcut, öğretmenlerimize hazırlık yapıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

İnsanların alım gücünün alındığını ifade eden Fırat Yolaçan, "İnsanların alım gücü azalmış, ama yine de yoğunluk var. İnsanlar ne alırsa alsın, yanında bir çiçek alıyor. İnşallah bu yılda güzel geçecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde, bir taraftan çiçekler hazırlanırken, diğer taraftan da alınan siparişler sıraya koyuluyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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