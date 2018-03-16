Kars'ta Çevik Kuvvet'ten Gerçeği Aratmayacak Tatbikat-Hd

Kars'ta Çevik Kuvvet'ten gerçeği aratmayacak tatbikat

KARS Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi tarafından gerçeğini aratmayacak bir tatbikat yapıldı.

Çevik Kuvvet yerleşkesindeki tatbikatta bir gösteri sırasında sivillerin taşlı sopalı saldırısına karşı direnişe geçen ekipler planlı şekilde direnişi bastırıyor ve eylemcileri polis otosuna alarak karakola götürüyor. Aksiyon sahnelerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikatta Çevik Kuvvet Şubesi, saldıran sivilleri başarıyla etkisiz hale getirerek dosta güven düşmana korku verdi. Tatbikatla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

'Kars İl genelinde gerçekleşebilecek olan olası Toplumsal Olaylara karşı anında ve etkili müdahale edebilmek, Çevik Kuvvet personelinin yetersiz kalması halinde oluşturulmuş olan Toplu Kuvvetin hazır olmasını sağlamak ve Çevik Kuvvet personeli ile Toplu Kuvvet personeli arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla senaryolu tatbikat yapılması planlanmış; 09/03/2018 günü Çevik Kuvvet Yerleşkesi içerisinde TOMA ve Zırhlı Otobüsler kullanılarak, tam teçhizatlı Çevik Kuvvet Personeli ile Toplu Kuvvet Personelinin katılımıyla senaryolu tatbikat sorunsuz bir şekilde icra edilmiştir."