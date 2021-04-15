Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı

Kars'ta a haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 kişi yakalandı.

Kars'ta a haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 kişi yakalandı. Yakalanan 66 kişiden 34'ü tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce 15 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında aranması ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 'yakın akrabayı öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay cezası bulunan K.V., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl cezası bulunan S.Ç., 'yaralama' suçundan 9 yıl cezası bulunan R.İ. ve 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 5 ay cezası bulunan V.A. yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kars içinde 39, Kars dışında 17 olmak üzere toplam 66 kişi yakalandı. Yakalanan 66 kişiden 34'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, polisin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Acun Ilıcalı Canan Ergüder
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 10:51:27. #1.16#

title