Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı

Kars'ta a haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 kişi yakalandı.

Kars'ta a haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 kişi yakalandı. Yakalanan 66 kişiden 34'ü tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce 15 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında aranması ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 'yakın akrabayı öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay cezası bulunan K.V., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl cezası bulunan S.Ç., 'yaralama' suçundan 9 yıl cezası bulunan R.İ. ve 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 5 ay cezası bulunan V.A. yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kars içinde 39, Kars dışında 17 olmak üzere toplam 66 kişi yakalandı. Yakalanan 66 kişiden 34'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, polisin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı