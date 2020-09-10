Kars'ta Çerme köyü karantinaya alındı
Kars'ta Çerme Köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
10.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:07
Kars'ta Çerme Köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan Çerme Köyü'nün kentle bağlantısı kesildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Çerme Köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Çerme Köyü girişinde İl jandarma Komutanlığı'nca jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma ekipleri karantinaya alınan köye giriş-çıkışlara izin vermiyor. - KARS
Kaynak: İHA