Kars'ta camilerde yağmur duası edilecek
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Kars'ta camilerde yağmur duası edilecek

Kars'ta camilerde yağmur duası edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta yarın Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecekKars Valiliği tarafından, son dönemde il genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.

Kars'ta yarın Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

Kars Valiliği tarafından, son dönemde il genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.

Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, Cuma vakti Kars genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, Cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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