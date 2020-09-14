Kars'ta çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılan uyuşturucu ele geçirildi
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Kars'ta çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılan uyuşturucu ele geçirildi

Kars'ta düzenlenen operasyonda çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 243 gram esrar ve 340 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kars'ta çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılan uyuşturucu ele geçirildi
14.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:54

Kars'ta düzenlenen operasyonda çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 243 gram esrar ve 340 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi'nde T.O'nun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda bahçedeki çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 243 gram esrar ve 340 kök Hint keneviri buldu.

"Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan gözaltına alınan T.O, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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