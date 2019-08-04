Kars'ta cam silerken üçüncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde evinin camını silerken üçüncü kattan düşen kadın ağır yaralandı.

İlçenin Şahinder Mahallesi Hacı Kağızman Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan 22 yaşındaki kadın M.Y, cam silerken dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan M.Y'nin hastaneye kaldırılması için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.K, daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA