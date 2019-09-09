Kars'ta çalınan hayvanlar Ardahan'da bulundu

09.09.2019 15:54

Kars'ta bir vatandaşın ahırından çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu Ardahan'da bulundu.



Kars'ın Susuz İlçesi'ne bağlı İncilipınar Köyü'nde bir vatandaşa ait 10 adet büyükbaş hayvan çalındı. Vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemenin ardından büyükbaş hayvanları aramaya başladı.



Jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda çalınan hayvanların Ardahan'a bağlı Bayramoğlu Köyü'nde buldu. Jandarma bulunan hayvanları daha sonra sahibine teslim etti. - KARS

Kaynak: İHA