Kars'ta caddelerde kısıtlama sessizliği

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte Kars'ın yoğun olarak kullanılan caddeleri sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte Kars'ın yoğun olarak kullanılan caddeleri sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte vatandaşlar evlerinde kalarak kısıtlamaya destek verdi.

Cuma günü saat 21.00'da başlayan ve Pazartesi saat 05.00'de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin en işlek caddeleri boş kaldı. Kentte caddelerde görevli polis ekipleri ile belediye temizlik işçileri görülürken, uygulama noktalarında ise polis ekipleri denetleme yapıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı