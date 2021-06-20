Kars'ta caddelerde hafta sonu sessizliği
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Kars'ta caddelerde hafta sonu sessizliği

Kars'ta caddelerde hafta sonu sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan ve Pazartesi saat.05.00'de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı.

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan ve Pazartesi saat.05.00'de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı.

Vaka sayılarının en yüksek illerden birisi olan Kars'ta vatandaşlar bir taraftan aşılarını olurken, diğer taraftan da sokağa çıkmayarak salgınla mücadeleye destek verdiler.

Kentte boş kalan caddelerde sadece belediye temizlik işçileri ile görevli polisler bulunurken, sokak köpekleri ise caddelerin sahibi oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Kars'ın en işlek caddeleri olan ve her gün yüzlerce insanın bulunduğu Kazımpaşa Caddesi, Faikbey Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Caddesi sessizlik hakim oldu.

Öte yandan kentte başlatılan aşılama çalışmalarına vatandaşlar ilgi gösteriyor. 285 bin nüfuslu kentte 100 bin kişi aşı yaptırdı. - KARS

Kars'ta caddelerde hafta sonu sessizliği
Kars'ta caddelerde hafta sonu sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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