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Kars'ta caddeler sıcak asfalt oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta caddeler sıcak asfalt oldu

Kars Belediye Başkanlığı'nca inşaat sezonda başlatılan yol çalışmalarıyla caddeler sıcak asfalta kavuşuyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca inşaat sezonda başlatılan yol çalışmalarıyla caddeler sıcak asfalta kavuşuyor. Belediye bir çok caddenin asfaltını tamamlarken, bir çok bölgede asfalt ve kaldırımlarım çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars'ta yürütülen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yıllarca el vurulmamış cadde ve sokakların modern yollara kavuşması kenttin çehresini değiştiriyor. Yapılan yol ve kaldırımlar, tarihi binaların görünümü katkı sağlıyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün yakından takip ettiği yol çalışmaları İstasyon Mahallesi'nde de tamamlandı.

Belediye ekipleri İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde başlatmış olduğu asfalt serim çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

Belediye ekiplerince yürütülen yol çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. - KARS

Kars'ta caddeler sıcak asfalt oldu

Kars'ta caddeler sıcak asfalt oldu

Kars'ta caddeler sıcak asfalt oldu

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