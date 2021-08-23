Kars'ta caddeler gölete döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta caddeler gölete döndü

Kars'ta caddeler gölete döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta öğlenden sonra etkili olan dolu ve sağanak yağmur cadde ve sokakları gölete çevirirken, iş yerlerin bodrumlarına su doldu.

Kars'ta öğlenden sonra etkili olan dolu ve sağanak yağmur cadde ve sokakları gölete çevirirken, iş yerlerin bodrumlarına su doldu.

Kars'ta güneşli ve sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı. Kısa süreli dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Duraklar ve iş yerlerinin önlerine sığınan vatandaşlar, adeta nehre dönen caddelerde yolun karşısına geçmekte zorlandı.

Cadde ve sokakların göle döndüğü Kars'ta, çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Sağanak yağmur kentte kısa süre de olsa hayatı durma noktasına getirdi. Kars'ta yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Öte yandan yetkililer sele karşı vatandaşları uyardı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kars, Ardahan ve Artvin'de yağmur hayatı felç etti! Yollar kapandı, evlere su doldu
Kars, Ardahan ve Artvin'de yağmur hayatı felç etti! Yollar kapandı, evlere su doldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kars'ta caddeler gölete döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:41:04. #1.15#

title