Kars'ta caddeler gölete döndü

Kars'ta öğlenden sonra etkili olan dolu ve sağanak yağmur cadde ve sokakları gölete çevirirken, iş yerlerin bodrumlarına su doldu.

Kars'ta öğlenden sonra etkili olan dolu ve sağanak yağmur cadde ve sokakları gölete çevirirken, iş yerlerin bodrumlarına su doldu.

Kars'ta güneşli ve sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı. Kısa süreli dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Duraklar ve iş yerlerinin önlerine sığınan vatandaşlar, adeta nehre dönen caddelerde yolun karşısına geçmekte zorlandı.

Cadde ve sokakların göle döndüğü Kars'ta, çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Sağanak yağmur kentte kısa süre de olsa hayatı durma noktasına getirdi. Kars'ta yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Öte yandan yetkililer sele karşı vatandaşları uyardı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı