Kars'ta caddeler göle döndü

Neden kendisinden yaşça büyük insanlarla birlikte oluyor? Serenay ilk kez cevap verdi

Kocası ve damadıyla aşk yaşayan kardeşini canlı yayında tüm Türkiye'ye rezil etti

- Kars'ta caddeler göle döndü Kars'ta yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağmur ve dolu caddeleri sular altında bıraktı.

- Kars'ta caddeler göle döndü

KARS - Kars'ta yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağmur ve dolu caddeleri sular altında bıraktı.

Kars'ta etkili olan sağanak yağmur sonrası caddeler adeta göle döndü. Kars'ta öğlenden sonra aniden etkili olan sağanak yağış ve doluyla beraber birçok cadde sular altında kaldı.

Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi'ne biriken yağmur suları vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

"İşyerlerinin bodrumlarına su doldu"

Kentte eltili olan sağanak yağmur sonrasında çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Vatandaşlar ise süpürgelerle iş yerlerine su dolmaması için yoğun çaba sarf etti. Kentte sağanak yağmurun aralıkla etkili olması bekleniyor.

KRS-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu