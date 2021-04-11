Kars'ta caddeler boş kaldı
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Kars'ta caddeler boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta caddeler boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte Kars'ın yoğun olarak kullanılan caddeleri sessizliğe büründü.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte Kars'ın yoğun olarak kullanılan caddeleri sessizliğe büründü.

Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte vatandaşlar evlerinde kalarak kısıtlamaya destek verdi.

Cumartesi günü saat 21.00'da başlayan ve Pazartesi saat 05.00'de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kenttin en işlek caddeleri boş kaldı.

Kentte caddelerde görevli polis ekipleri ile belediye temizlik işçileri görülürken, uygulama noktalarında ise polis ekipleri denetleme yapıyor. - KARS

Kars'ta caddeler boş kaldı
Kars'ta caddeler boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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