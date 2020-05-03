Kars'ta cadde ve sokaklarda korona sessizliği
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Kars'ta cadde ve sokaklarda korona sessizliği

Kars'ta cadde ve sokaklarda korona sessizliği
03.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:58

Kars'ta cadde ve sokaklarda korona sessizliği İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kars'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Kars'ta cadde ve sokaklarda korona sessizliği

KARS - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kars'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Kenttin en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi ile Kazım Karabekir Paşa Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Karslılar (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu da evde kalmayı tercih etti.

Kars'ta cadde ve sokaklarda görevliler dışında ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkan az sayıda vatandaş görülüyor. Sessizliğe bürünen caddelerde çok sayıda esnafta işyerlerini kapalı tutuyor.

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "evde kal" çağrılarını dikkate alan Karslılar sıcak havaya rağmen evlerinden çıkmayarak, salgınla mücadeleye destek verdi.

Kars'ta cadde ve sokaklarda korona sessizliği

Kaynak: İHA

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