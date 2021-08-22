KARS'TA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
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KARS'TA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta aniden bastıran dolu ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

KARS'ta aniden bastıran dolu ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanların önüne sığındı.

Kars'ta yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede su ile doldu. Yağmur ve dolu sonrası caddeler aniden göle dönerken bazı rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yaya geçidini kullanan vatandaşlar ise sekerek karşıdan karşıya geçti.

Doğu'da sağanak uyarısı yapan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı. Bu kentlerde olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

KARS'TA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
KARS'TA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
KARS'TA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
KARS'TA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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