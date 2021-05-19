Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
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Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma

Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

KARS'ta cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez Boğatepe köyünde oturan K.M. (67) ile Melikköy'de yaşayan Y.C. (32), bugün saat 11.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde karşılaşınca tartışma çıktı. Husumetli oldukları belirtilen taraflar, bir süre sonra tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Çatışmada K.M. ve Y.C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan K.M.'ye ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Araştırma, Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayda kullanılan silahlara el koydu.

Bu arada olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma - Haberler
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