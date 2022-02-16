KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARS'ta yoğun kar yağışı ardından, soğuk havanın da etkisi ile kaldırımlarda oluşan yaklaşık 70 santim kalınlığındaki buzlar kazma, küreklerin yetersiz kaldığında kepçe yardımıyla kırılarak temizleniyor.

KARS (DHA) - KARS'ta yoğun kar yağışı ardından, soğuk havanın da etkisi ile kaldırımlarda oluşan yaklaşık 70 santim kalınlığındaki buzlar kazma, küreklerin yetersiz kaldığında kepçe yardımıyla kırılarak temizleniyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceyi bulduğu Kars'ta, özellikle güneş görmeyen kaldırımlarda kalın buz tabakaları oluştu. Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde Kars Belediyesinin karla mücadele ekipleri, buzları kazma ve küreklekle kırarak temizliyor. Kazmanın yetersiz kaldığı bölgelerde kepçeler devreye girip buzları parçalıyor. Çatı saçaklarındaki buzların erimisi ile özellikle gölgede kalan kaldırımlarda 70 santime varan buz tabakaların oluştuğunu söyleyen belediye yetkilileri, "Buzlar nedeniyle kaldırımlarda yürümek nerede ise imkansız hale geldi. Ekipler, gün boyu çalışıp kaldırımları temizliyor. Bazen kazmanın bile işlemediği yerlerde kepçeler devreye giriyor" diye konuştu.

Kaldırımlarda kırılan buzlar, yollara dökülerek erimesi sağlanıyor.

KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR

KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR

KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kars, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title