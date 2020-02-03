Kars'ta buzdan avizeler

03.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:16

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu hava ağaçların buzla kaplanmasına neden oldu. Çatılardan damlayan suların buza çevirdiği ağaçlar adeta avizeleri andırdı.

Son kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak severlerle dolup taştı. Turizm otelleri tam dolulukla hizmet verirken 7'den 70'e herkes Sarıkamış'ta kayak kaymanın tadını doyasıya çıkardı. Kayak merkezindeki doluluk oranı Sarıkamış ilçe merkezinde de esnafların yüzünü güldürdü. Alış veriş ve yemek ihtiyaçları için ilçeye gelenler gönüllerince gezip hatıra fotoğrafları çektirdiler.

İlçede en dikkat çeken bir detay ise çatı saçaklarından sızan suların ağaçlarda oluşturduğu buzdan manzaralar oldu. Adeta bir avizeyi andıran bu görüntü gören herkesin ilgisini çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirirdiler.Emekli kayak hocası Behsat Türkseven de buz tutan ağacı hayranlıkla izlediğini söyledi. Kar ve kışın Sarıkamış'a çok yakıştığı gibi kar'ın bir nimet olduğunu belirten Türkseven, kayak merkezindeki canlılığın herkesi sevindirdiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Buzla kaplı ağaçtan detay-Vatandaşların ağaca bakması ve fotoğraf çekmeleri-Emekli kayak hocası Behsat Türkseven'un konuşması

-Sarıkamış kayak merkezinden detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Kaynak: DHA