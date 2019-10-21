Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı

21.10.2019 12:38

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 Ekim'de Akçay köyünde bir vatandaşa ait ahırda çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu hayvanları çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, suçta kullanılan kamyonetle Iğdır'da, bir şüpheli de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekiplerin çalınan hayvanların bulunmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA