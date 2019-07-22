Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi

Kars'ta vatandaşlar tarafından bulunan patlamamış top mermisi jandarma ekiplerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Kars merkeze bağlı Akbaba köyünde vatandaşlar patlamamış tahrip top mermisi buldu.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınan bölgede, top mermisi Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA