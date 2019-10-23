Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

23.10.2019 19:44

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı timlerince, terör örgütüne yönelik ilçe kırsalında arazi arama taraması yapıldı.

Aramada, teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile çeşitli mühimmat bulundu.

El yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi.

Bölgede, güvenlik güçlerinin terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla operasyonları sürüyor.

Kaynak: AA