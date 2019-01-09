Kars'ta Bulunan El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teneke kutu içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teneke kutu içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Terörle mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Çemçe-Madur bölgesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 kilogramlık teneke kutu içine poşetle sarılı vaziyette amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.
EYP, jandarma ekiplerince olay yerinde imha edildi.
Kaynak: AA