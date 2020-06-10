Kars'ta bozuk yollar sanayi esnafını isyan ettirdi
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Kars'ta bozuk yollar sanayi esnafını isyan ettirdi

1972 yılında temeli atılan, 1995 yılında tamamlanarak hizmete giren Küçük Sanayi Sitesi esnafını yıllardır yapılmayan yolları isyan ettirdi.

Kars'ta bozuk yollar sanayi esnafını isyan ettirdi
10.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:46

1972 yılında temeli atılan, 1995 yılında tamamlanarak hizmete giren Küçük Sanayi Sitesi esnafını yıllardır yapılmayan yolları isyan ettirdi.

Sanayi sitesinde yol, su, sağlık ocağı, karakol, kargo, PTT'nin olmadığını ifade esnaf, bozuk yolların yapılması ve seslerini duyulması için sanayide toplanarak bozuk yolları protesto etti.

Yaklaşık 450 esnafın her gün işe gelip gitmekte zorluk çektiği, olası bir durumda hayatları için endişe duyduklarını ileri süren sanayi esnafı, sorunlarının çözümü olmadığı taktirde dükkanları kilitleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurmak için Ankara'ya yürüyecek.,

"Sanayi Sitesi'nin yollarını kim yapacak"

Yıllarca kangren haline gelen Sanayi Sitesi yolunu kimin yapacağını bilmediklerini ifade eden Sanayi Sitesi Tamirciler ve Tesviyeciler Odası Başkanı Ömer Beyribey, sanayinin tozdan ve dumandan geçilemediğini söyledi.

Türkiye'de hiçbir örneği olmayan Kars Sanayi Sitesi'nde sularımız akmadığına da dikkat çeken Beyribey, "Yollar bozuk, yani devlet yetkililerinden buraya bir an önce el atmasını istiyoruz. Yolumuz yok. Hiç bir şeyimiz yok. Yollar yapılmazsa sanayiyi kapatıp Ankara'ya doğru yürümeyi düşünüyoruz" dedi.

450 esnaf ve yaklaşık 3 bin çalışanın mağdur olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Beyribey, "Geçen yıldan beridir bu toz sorunumuz var. Yağmur yağınca çamur, kuruyunca da toz oluyor. Önceden yolumuz bozuk oluyordu, millet eylem yapınca sabah Vali olsun belediye başkanı olsun gelip yola mıcır döker ondan sonra 'tamam yaptık bitirdik' derlerdi. Yani bitirmekle bu sorunlar çözülmez. Iğdır bizden ayrıldı, Ardahan bizden ayrıldı. Şimdi onlara gidiyorsun belediye başkanları olsun, milletvekilleri olsun bizim milletvekillerimizden üstün. Bizim milletvekilimiz olsun, belediye başkanımız olsun yetersiz. Bunlara karşı yetersiz. Kars'tan ayrıldıklarına rağmen gidip bakıyorsun her şeyi dört dörtlük. Bizim buraya bir tane yabancı araba girmez. Iğdır'a gider, Ardahan'a gider, Sarıkamış'a gider, Kağızman'a gider, Erzurum'a gider. Buraya çarşıdaki esnaflar arabalarını getirir yaptırır o da çoğu zaman gelmez. Bir yılda iki-üç kere amortisör değişiyor. Bu adamlara yazık günah değil mi?" diye konuştu.

Belediye ne iş yapar, milletvekilleri niye sessiz kalır"

Belediye Başkanlığı'nın sorunlarına kayıtsız kaldığını, milletvekillerinin ise sorunlarıyla ilgili hiçbir şey yapmadıklarını belirten Beyribey, " O zaman bizim belediye başkanlarımız olsun, milletvekillerimiz olsun, valimiz olsun, şimdi valimiz gelsin bu yoldan geçsin, bir yağmur yağdığında bir baksın. Bize diyorlar ki, 'korona virüsten uzak durun.' Biz şimdi korona virüsten nasıl uzak duralım? Biz zaten maske taktığımızda o nefes bizim içimize giriyor. Ben bunu mecburen açmak zorundayım. Suyumuz akmıyor, hijyen diyorsunuz ama susuz yerde hijyen olur mu? Türkiye'nin neresine giderseniz gidin susuz sanayi olmaz. Sanayide hiç bir şey güzel değil" şeklinde konuştular.

Yıllardır ihmal edilen, çivi dahi çakılmayan Sanayi Sitesi esnafı canından bezdirdi. Çok zor şartlarda işyerlerini açan esnaf, sorunları çözülmediği takdirde işyerlerine kilit vurarak Ankara'ya yürüyecek.

Sanayi Sitesi esnafı sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilmediğini hatırlatarak, seslerini Ankara'ya yürüyerek Erdoğan'a duyuracak. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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