Kars'ta Bozkuş köyüne Kovid-19 karantinası
Kars'ın Selim ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
30.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:51
Kars'ın Selim ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bozkuş köyünde Kovid-19 uygulaması başlatıldı.
Karantina tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Kaynak: AA