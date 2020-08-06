Kars'ta böbrekleri iflas eden engelli genç destek bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta böbrekleri iflas eden engelli genç destek bekliyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan ve iki böbreği iflas eden bedensel engelli 22 yaşındaki Murat Şahan, nakil için destek bekliyor.

Kars'ta böbrekleri iflas eden engelli genç destek bekliyor
06.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:52

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan ve iki böbreği iflas eden bedensel engelli 22 yaşındaki Murat Şahan, nakil için destek bekliyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen ve diyaliz cihazına bağlanan Şahan, organ bağışıyla hayata tutunmak istiyor.

Şahan, AA muhabirine, uyuşmazlık nedeniyle ailesinden böbrek nakli yapılamadığını söyledi.

Organ nakliyle yaşama tutunmak istediğini ifade eden Şahan, şöyle konuştu:

"Haftada 2 gün Kağızman Devlet Hastanesinde diyalize giriyorum. Diyalize girdiğim için okulumdan geri kaldım. Yorgun oluyordum, ders çalışamıyordum. Yüzde 92 bedensel engelliyim ve yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz. Engelli olmam Allah'ın bir lütfudur, ona değil de böbreklerimin iflas etmesine çok üzülüyorum. İki böbreğimi kaybettim, yardım edilmesini istiyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Magazin
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Politika
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı Spor
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor Ekonomi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Malcolm Thomas Süleyman Hurma Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Kars'ta böbrekleri iflas eden engelli genç destek bekliyor - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 10:52:08. #1.14#
title