Kars'ta bir zanlı tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı
Kars'ta bir kişi, tartıştığı zanlı tarafından silahla vurularak yaralandı.
Kars'ta bir kişi, tartıştığı zanlı tarafından silahla vurularak yaralandı.
Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi Fayton Pazarı mevkisinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen T.M. ile H.E. arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada T.M'nin tabanca ile ateş açtığı H.E. yaralandı. Yaralı, ambulans ile Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı, olay yerine gelen polislerce silahıyla yakalanıp gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik