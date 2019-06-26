Kars'ta bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince aranan bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde mevkisinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, yolcularda A.G'nin valizinde 2800 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince A.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA