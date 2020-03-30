Kars'ta bir mahalle ve 3 köy karantinaya alındı Kars'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçelere bağlı 4 mahalle karantinaya alındı.

Kars'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçelere bağlı 4 mahalle karantinaya alındı.

Konu ile ilgili Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında Dağpınar beldesine bağlı Merkez mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü, Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup, belirtilen yerleşim birimlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İHA