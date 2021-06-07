Kars'ta bir köyün karantinası kaldırıldı
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Kars'ta bir köyün karantinası kaldırıldı

Kars'ta bir köyün karantinası kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunan bir köyün karantinası kaldırıldı.

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunan bir köyün karantinası kaldırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyünde uygulanmakta olan karantina bugün sona erdi. Yaklaşık 20 gündür il merkeziyle bağlantısı kesilen köyde, köylüler karantinanın kalmasıyla birlikte şehre inmeye başladı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Arpaçay ilçesi Küçük Çatma köyünde uygulanmakta olan karantina bugün itibariyle kaldırılmıştır" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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