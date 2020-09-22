Kars'ta bir köydeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinaya son verildi.
22.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:42
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinaya son verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik