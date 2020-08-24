Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
Kars'ın Selim ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
24.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:17
Kars'ın Selim ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaş sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Bayburt köyünde 8 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA