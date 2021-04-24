Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Gedik köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Gedik köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Gedik köyünde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlara son verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh