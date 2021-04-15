Kars'ta bir köyde Kovid-19 nedeniyle karantina başlatıldı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay'a bağlı Carcıoğlu köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.
Köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik