Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
24.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:29
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve sosyal izolasyon sağlanarak Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozlu köyünde 10 Ağustos'ta karantina uygulamasına başlandığı anımsatıldı.
Açıklamada, köydeki karantinanın elde edilen olumlu veriler sonucu kaldırıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA