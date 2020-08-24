Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
24.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:29

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve sosyal izolasyon sağlanarak Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozlu köyünde 10 Ağustos'ta karantina uygulamasına başlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, köydeki karantinanın elde edilen olumlu veriler sonucu kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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