Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Kars'ta bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kars'ta bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Ataköy köyü için karantina kararı alındı.

Bu kapsamda köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik