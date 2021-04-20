Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyünde karantina uygulanması kararı alındı.

Köye giriş ve çıkışlar da durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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