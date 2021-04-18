Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Selim'e bağlı Beyköy köyünde karantina uygulanması kararı alındı.
Köye giriş ve çıkışlar da durduruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik