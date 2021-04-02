Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çamyazı köyünde karantina kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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