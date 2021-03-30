Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış'a bağlı Parmakdere köyünde karantina başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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