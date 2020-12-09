Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

09.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:02
Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Polatköy köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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