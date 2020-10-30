Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

30.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:40
Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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