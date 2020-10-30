Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
30.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:40
Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.
Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik