Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

24.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:03
Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kars'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Ölçülü köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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