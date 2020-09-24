Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
24.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:03
Kars'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Ölçülü köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik