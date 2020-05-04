Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
04.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:30
Kars'ın Tekneli köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ın Tekneli köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında merkez Tekneli köyü 4 Mayıs 2020 itibarıyla karantinaya alınmış olup köye giriş çıkışlar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA