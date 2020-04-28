Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Kars'ta korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı.

Kars'ta korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri tedbir aldı. Arslanizi köyüne giriş-çıkışlar ise kapatıldı.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kars Merkeze bağlı Arslanizi köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İHA