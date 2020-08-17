Kars'ta bir köy Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı
Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
17.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:33
Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çetindurak köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
Bu çerçevede uygulanan Kovid-19 önlemleri dolayısıyla köye giriş çıkışlar durduruldu.
Kaynak: AA