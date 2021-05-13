Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Arpalı köyünde karantina kararı alındı.
Bu kapsamda köylere giriş çıkışlar durduruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik